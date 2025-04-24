Зубролиф и пукосмак. «Радиостанция Судного дня» разразилась новыми посланиями

После двухдневного перерыва активизировалась «Радиостанция Судного дня». Она передала 24 апреля девять сообщений из 12 слов, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Вещание началось в 13:04 и продлилось более четырех часов. Неизвестные произнесли 12 слов: двинский, целостат, биржевик, верхожом, швеллер, лорошток, стечение, пукосмак, зубролиф, бродолай, наложенье и шпикомопс.

Предыдущий эфир прошел 21 апреля, радиостанция УВБ-76 передала тогда только одно слово. Четырьмя днями ранее пришли три сообщения.

Наибольшую часть времени на «Радиостанции Судного дня» на частоте 4625 килогерц звучит жужжание, поэтому она носит неофициальное название The Buzzer («Жужжалка»). Станция вещает с 1976 года. Радиолюбители до сих пор не знают ее предназначение и считают, что ее прекращение работы станет сигналом о катастрофе. В декабре 2024 года хакеры взломали станцию, запустили песню Шамана и «Лебединое озеро», а в марте в эфире прозвучал набор имен.