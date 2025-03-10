«Радиостанция Судного дня» передала загадочный сигнал из имен

В эфире радиостанции Судного дня УВБ-76 передали загадочный сигнал. На этот раз он состоял из последовательности мужских и женских имен, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

«Николай, Женя, Татьяна, Иван… Николай, Женя, Татьяна, Иван», — монотонно произносил мужской голос.

Также в эфире звучали такие имена, как Василий, Дмитрий, Ольга, Константин и другие. Кроме того, называлась серия цифр.

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 резко активировалась в феврале. За последний зимний месяц станция выходила в эфир 46 раз. Рекордное количество из 25 сообщений зафиксировали 12 февраля. Радиолюбители услышали несколько слов, среди них «бульвар» и «плагиат».

В декабре 2024 года на радио УВБ-76 включали песню Шамана «Я русский» и гимн СССР. Пользователи сети расценили это, как предупреждение о пуске баллистического комплекса «Орешник».