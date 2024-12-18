Песня Шамана напугала слушателей «Радиостанции Судного дня»

Радиолюбители сообщили в соцсетях, что вместо привычного радиолокационного жужжания и несуществующих слов в эфире коротковолновой УВБ-76 зазвучали песня «Я русский» певца Шамана, затем «Лебединое озеро» и гимн СССР. Они расценили это как сигнал о новом запуске «Орешника», ведь по одной из версий «Радиостанция Судного дня» вошла в комплекс запуска ядерных ракет «Периметр».

По информации Baza, радиостанцию взломали. Именно хакеры пустили музыку в эфир.

Радиостанция вещает круглосуточно, но наибольшую часть времени на ней слышны лишь помехи. Именно по этой причине одним из названий УВБ-76 стало The Buzzer («Жужжалка»). Иногда в эфире звучит речь. Например, 13 декабря кто-то произнес «азбука», «нанайка», «онероруст», «бродощелк» и еще 20 слов. Точное предназначение «Радиостанции Судного дня» до сих пор неизвестно, хотя она существует с 1970-х годов.