Уфолог Григорьев предположил, что переданное «жужжалкой» послание может быть предупреждением о надвигающейся катастрофе

Радиостанция Судного дня» УВБ-76 неожиданно возобновила свою работу в декабре, передав рекордное количество зашифрованных сообщений. Уфолог Юрий Григорьев поделился с Life своими предположениями о том, что эти сообщения являются предупреждением о грядущей опасности.

Последняя передача содержала открытые слова «азбука» и «кроссворд». Ученый предполагает, что это зашифрованные послания, которые можно будет разгадать только после получения всех элементов цепочки. Шифр основан на перестановке букв и связан с механизмами работы человеческого мозга, уверен Григорьев.

Ученый предположил, что переданное «жужжалкой» послание может служить предупреждением о надвигающейся катастрофе. Возможно, источником сообщения стали внеземные формы жизни, допустил Григорьев.

«Вполне возможно, что с нами пытается связаться другой мир. Надо понимать, что этот мир существует. <…> Мы стоим на грани ядерной катастрофы. И поэтому этот сигнал может прозвучать именно по этой причине. Нас предупреждают, что мы стоим на грани», — подытожил ученый.