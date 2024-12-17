Сегодня 18:52 Жужжалка Судного дня. Что известно о таинственной российской радиостанции 0 0 0 Фото: Kandinsky и 360.ru Интересное

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Недавно российская радиостанция Судного дня передала 24 загадочных сообщения. Никто не знает, что означают эти сигналы и где расположен их источник. Зато есть множество теорий — от поиска инопланетян до «ядерной кнопки». Что известно о таинственной станции, выяснил 360.ru.

Что такое радиостанция Судного дня Считается, что военная станция УВБ-76, известная как радиостанция Судного дня, начала вещание в 1975 году. Среди радиолюбителей за ней закрепилось название The Buzzer, или «Жужжалка»: практически все время в эфире слышно лишь обычное радиолокационное жужжание на частоте 4625 килогерц. Вещание станции идет непрерывно. Она транслирует маркер — одиночный тональный короткий сигнал канала, повторяющийся 25 раз в минуту. Но иногда сквозь жужжание и пиканье вдруг прорывается голос на русском языке. Он четко произносит какие-то бессвязные слова и вновь пропадает.

Интересно Это почти всегда одно- или двухсоставные кодовые слова, например «карандаш», «омертвление», «лесолед», «краснопух» и тому подобное. До 90-х годов прошлого века фразы слышали раз в несколько лет, но затем активность станции возросла. В начале XXI века слова звучали уже каждую неделю, а иногда ежедневно. Это почти всегда одно- или двухсоставные кодовые слова, например «карандаш», «омертвление», «лесолед», «краснопух» и тому подобное. До 90-х годов прошлого века фразы слышали раз в несколько лет, но затем активность станции возросла. В начале XXI века слова звучали уже каждую неделю, а иногда ежедневно.

Накануне 24 февраля 2022 года и весь 2023-й УВБ-76 была активна. Однажды в эфире вообще звучала музыка: осенью 2010-го транслировали отрывки из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского.

Фото: Jesus Merida/Keystone Press Agency / Global Look Press

Зачем нужна радиостанция Судного дня Одна из самых популярных теорий гласит, что прекращение жужжания УВБ-76 станет сигналом начала глобальной катастрофы. Многие уверены, что станция подключена к ракетной системе «Периметр», которую создали в СССР еще во время холодной войны. Американцы прозвали этот комплекс «Мертвой рукой». Он служит для автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом. При повреждениях линий связи «Периметр» сможет гарантированно довести боевые приказы от Генштаба до командных пунктов и отдельных пусковых установок стратегических ракет, стоящих на боевом дежурстве.

Странные слова могут быть своего рода военной связью для российских спецслужб. Еще есть идея, будто цель голосовых сообщений — подтвердить, что операторы на принимающих станциях (например, на атомных подлодках) находятся в состоянии готовности. Возможно, радиосигнал генерируется для обсерватории, измеряющей изменения в ионосфере или служит для поисков контакта с внеземными цивилизациями. Словом, версий много, но точно никто ничего не знает. Неизвестно и местоположение станции. Предполагали, что она относится к Западному военному округу и сперва находилась неподалеку от подмосковного поселка Поварово, затем переехала в деревню Керро Ленинградской области, а сейчас ведет передачи из Наро-Фоминска.

Фото: Старый радиоприемник. MAGE/Filippo Carlo / Global Look Press

Последний сигнал радиостанции Судного дня На прошлой неделе, 11 декабря 2024 года, радиостанция вдруг проявила небывалую активность и передала сразу 24 сообщения за день. В эфире четко прозвучали слова вроде «хунхуз», «азбука», «нанайка», «панкосвод», «лагограч», «онероруст», «геенна», «бильярд», «корзиночный», «двоебрачье», «бродощелк». Разумеется, тут же подоспели добровольные конспирологи и представили свое видение дешифровки. Например, «азбуку» объясняли как «простую разгадку», «нанайка» указывала на события в Арктике, «лагограч» — это задержавшийся где-то штурмовик Су-25, а «бродощелк» напоминает о счетчике Гейгера.

И так далее. Складывать эту мозаику и искать в ней смысл можно сколько угодно: пока нет никакой возможности проверить истинность любого из предположений. А те, кто в курсе, едва ли будут удовлетворять любопытство публики. Одно известно точно: «жужжалка» УВБ-76 не одинока. Существуют еще как минимум две российские станции, работающие в аналогичном формате. Одна — коротковолновая The Pip, или «Пип» (так ее прозвали радиолюбители). На частоте 5448 килогерц днем ​​и 3756 килогерц ночью она с 1986 года сутками транслирует короткие гудки с частотой примерно 50 звуков в минуту.

Фото: Silas Stein / Global Look Press

Вторая — коротковолновая радиостанция The Squeaky Wheel, или «Скрипучее колесо». Она впервые вышла в эфир в 2000 году, выдавая «скрипящий» двухтональный сигнал, за что и получила свое название. Позже маркер канала дважды менялся, последний раз — в 2023-м. Предположительно, The Pip располагается в Северо-Кавказском военном округе, а The Squeaky Whee — недалеко от Ростова-на-Дону. Обе радиостанции выдавали голосовые сообщения.