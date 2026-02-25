Врач Асманов заявил, что гаджеты могут стать причиной цифрового аутизма у детей

Кандидат медицинских наук, отоларинголог Алан Асманов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что использование гаджетов формирует у детей зависимость от легкодоступного дофамина.

Специалист отметил, что у ребенка возникает стойкая психоэмоциональная зависимость от дофамина, который вырабатывается при взаимодействии с гаджетами. Нейросети предлагают детям контент, который им интересен, и это усугубляет проблему.

«Мозг работает иначе, нейронные связи, которые у нас сформировались, у них не формируются, поэтому нет критического мышления, аналитического мышления. И мы получаем совершенно другого качества людей, другое поколение», — подчеркнул врач.