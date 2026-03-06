Опрос KP.RU: почти половина россиян признались в зависимости от гаджетов

Почти половина россиян не могут представить себе жизнь без устройств на протяжении даже суток. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU .

Согласно исследованию, 48% респондентов признают свою зависимость от гаджетов и говорят, что не смогли бы обойтись без них в течение дня. Они объясняют это необходимостью оставаться на связи с семьей и работой, а также тем, что привычные развлечения у них также связаны с гаджетами.

«Нет, по работе могут дергать, семья тоже, а если про досуг говорить, то и книги у меня электронные, в телефоне», — поделилась участница опроса.

При этом 50% россиян утверждают, что могут легко отказаться от гаджетов на сутки. Они находят множество альтернативных занятий, таких как времяпрепровождение с семьей, чтение книг, настольные игры или прогулки на природе. Некоторые даже устраивают себе периодический цифровой детокс.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 3,8 тысячи человек.