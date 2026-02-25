Врач Макаров призвал при использовании гаджетов делать перерывы каждые 20 минут, чтобы сохранить здоровье спины и шеи

Невролог Дмитрий Макаров дал рекомендации, как избежать проблем со спиной и шеей при частом использовании гаджетов. Он заявил РИАМО , что необходимо менять позу и делать перерывы каждые 20 минут.

Во время отдыха, который длится 20 минут, рекомендуется прогуляться, сделать наклоны и вращения головой, а также выполнить круговые движения плечами. Эти простые действия, по словам Макарова, активизируют кровообращение и снизят нагрузку на шею почти на 40%, отметил сайт NEWS.ru.

Врач также порекомендовал делать прогибы и округлять спину на четвереньках, наклоняться всем телом вперед, поднимать руки и ноги, лежа на животе. Для профилактики проблем со спиной и шеей также важен качественный сон. Высота подушки должна быть примерно равна расстоянию от основания шеи до плеча плюс два-три сантиметра, а степень ее жесткости выбирается в зависимости от любимой позы для сна, добавил доктор.