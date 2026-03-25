Психолог Таранова назвала истерики у ребенка главным маркером зависимости от гаджетов

Детский психолог Ирина Таранова в интервью ИА НСН подчеркнула, что родителям важно внимательно следить за эмоциональным состоянием детей на фоне частого использования гаджетов.

По ее словам, истерики и агрессия могут быть признаками перевозбуждения нервной системы ребенка.

«Важно обращать внимание на реакцию ребенка на гаджет и отдельно на запрет этим гаджетом воспользоваться. Зависимость от гаджетов может появляться и в дошкольном возрасте», — отметила эксперт.

Главным маркером зависимости психолог назвала истерики. Эмоциональная реакция ребенка показывает, что что-то идет не так.