Ученые сравнили традиции празднования Нового года у зумеров и миллениалов

Пермский политех: зумеры готовы не отмечать новый год в традиционном формате

Россияне всех возрастов охотно празднуют Новый год, но каждый делает это по-своему. Если для бумеров важно наличие елки, то зумеры запросто откажутся от нее. Результаты исследования Пермского политеха опубликовала «Газета.ru» .

Новый год выполняет важную психологическую функцию. Для каждого поколения это рубеж, символ обновления и перехода на новый жизненный этап. Старший преподаватель ПНИПУ Ольга Ганина сообщила, что разница в восприятии праздника кроется в деталях. Например, украшение дома у бумеров и поколения X строго регламентировано, для миллениалов является частью самопрезентации в соцсетях. Для зумеров это не так важно, они готовы отказаться от елки в пользу световых конструкций.

Подход к праздничному меню тоже отличается. Бумеры начинают готовить за несколько дней, поколение X может поставить на стол купленные в магазине блюда. Миллениалы не так категоричны в выборе еды и вместе с оливье съедят том-ям.

Одной из самых устойчивых и общих для всех поколений традиций ученые назвали загадывание желания под бой курантов. Зумеры практикуют новую цифровую традицию — публикуют поздравительные посты в соцсетях.

Ранее ВЦИОМ составил топ-5 новогодних фильмов. Первое место заняла «Ирония судьбы, или С легким паром».