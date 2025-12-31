Ученые сравнили традиции празднования Нового года у зумеров и миллениалов
Пермский политех: зумеры готовы не отмечать новый год в традиционном формате
Россияне всех возрастов охотно празднуют Новый год, но каждый делает это по-своему. Если для бумеров важно наличие елки, то зумеры запросто откажутся от нее. Результаты исследования Пермского политеха опубликовала «Газета.ru».
Новый год выполняет важную психологическую функцию. Для каждого поколения это рубеж, символ обновления и перехода на новый жизненный этап. Старший преподаватель ПНИПУ Ольга Ганина сообщила, что разница в восприятии праздника кроется в деталях. Например, украшение дома у бумеров и поколения X строго регламентировано, для миллениалов является частью самопрезентации в соцсетях. Для зумеров это не так важно, они готовы отказаться от елки в пользу световых конструкций.
Интересно
Подход к праздничному меню тоже отличается. Бумеры начинают готовить за несколько дней, поколение X может поставить на стол купленные в магазине блюда. Миллениалы не так категоричны в выборе еды и вместе с оливье съедят том-ям.
Одной из самых устойчивых и общих для всех поколений традиций ученые назвали загадывание желания под бой курантов. Зумеры практикуют новую цифровую традицию — публикуют поздравительные посты в соцсетях.
Ранее ВЦИОМ составил топ-5 новогодних фильмов. Первое место заняла «Ирония судьбы, или С легким паром».