Россиянам назвали среднюю стоимость бутерброда с красной икрой

Приготовить один бутерброд с красной икрой к новогоднему столу россиянам обойдется в среднем в 168 рублей. Такие расчеты для РИА «Новости» сделали аналитики «Контур.Маркета».

Эксперты проанализировали около 1,7 миллиона чеков на икру и 5,6 миллиона чеков на сливочное масло, хлеб и шпроты за ноябрь-декабрь 2025 года. В расчет вошел классический бутерброд: 10 граммов икры, 10 граммов сливочного масла и 30 граммов хлеба — именно эта комбинация и дала итоговую сумму.

При этом покупка полного набора продуктов в магазине обойдется заметно дороже — примерно в 3355 рублей. Самым затратным ингредиентом остается красная икра: 200-граммовая баночка в среднем стоит около 2994 рублей. Брикет сливочного масла весом 180 граммов оценивается в 283 рубля, а батон хлеба — в 78 рублей.

В октябре глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что в этом сезоне было добыто 335 тысяч тонн лососевых, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

В начале месяца также подсчитали стоимость новогодних салатов. Самым дорогим традиционным блюдом оказался «оливье» — около 576 рублей на компанию из четырех человек. «Мимоза» стоит почти вдвое дешевле — 295 рублей, а «селедка под шубой» — примерно 291 рубль.