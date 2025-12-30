Стал известен топ-5 новогодних фильмов россиян

Советская комедия «Ирония судьбы, или С легким паром» осталась любимым новогодним фильмов россиян, но и франшиза «Гарри Поттер» попала в топ-5 популярных картин. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, с которым ознакомилось РИА «Новости».

Более половины опрошенных россиян (56%) признались, что просмотр советских фильмов создает у них новогоднее настроение, 16% респондентов отметили, что предпочли смотреть иностранные картины, а 7% — современное российское кино.

Если говорить о любимых новогодних фильмах, то лидерство сохранили «Ирония судьбы, или С легким паром» (28%) и «Иван Васильевич меняет профессию» (10%). В пятерку популярных картин также вошли «Один дома», «Гарри Поттер» и №Москва слезам не верит», которые каждый год пересматривают по 7% опрошенных.

Культовая комедия Эльдара Рязанова для миллионов россиян уже стала практически ритуалом для встречи Нового года, но молодежь не совсем понимает советские реалии в «Иронии судьбы».