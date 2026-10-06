06 октября 2026 19:55 Создатель будущего. Путь Ивана Ефремова от сына полка до ученого и классика фантастики Фото: Иван Ефремов, 1964 год. Максимов / РИА «Новости» Культура

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Иван Ефремов раскапывал динозавров в пустыне Гоби и придумывал межзвездные цивилизации. Причем и то, и другое у него получалось одинаково хорошо, да еще и его истории обладали странным свойством сбываться. Как брошенный на произвол судьбы мальчишка смог стать профессором палеонтологии и классиком советской фантастики, какие сериалы получились бы из его книг сегодня — в материале 360.ru. Текст также доступен в аудиоверсии.

Биография Ивана Ефремова

Сын полка Иван Ефремов родился весной 1908 года под Петербургом, в Вырице. Он был старшим сыном состоятельного старовера и с детства зачитывался романами Жюля Верна, книгами о землепроходцах, мореплавателях и ученых. Со временем семья перебралась в Бердянск, а после развода родителей мать с детьми уехала в Херсон. Детство Ивана кончилось летом 1919-го: с Украины ушла Красная армия, а вместе с ней унеслась и мать вместе со своим новым мужем — красным командиром. Детей она оставила родственнице. Но та к концу года умерла от сыпного тифа, и трое Ефремовых — старшему исполнилось 11 лет — остались один на один со страшной зимой Гражданской войны.

Фото: Иван Ефремов (в матросске) с матерью, братом и сестрой, 1914 год / Публичное достояние

Поначалу ребята распродавали вещи, потом местный Отдел народного образования пристроил младших в детский дом, откуда их позже забрал к себе отец. Иван же, приписав себе год, прибился к автомобильной роте Красной армии и стал сыном полка. Мальчик освоил устройство машин и вместе со взрослыми выбивал из Крыма войска генерала Врангеля. Во время обстрела Очакова молодого бойца контузило разорвавшимся поблизости снарядом. После этого до конца жизни у Ефремова осталось легкое заикание. В конце 1921 года, после окончательного разгрома Белой армии на полуострове, мальчика официально демобилизовали, и он отправился в Петроград.

Фото: Удостоверение Ивана Ефремова об окончании 23-й Советской Единой Трудовой школы Центрального района города Ленинграда, 1924 год / Публичное достояние

Научная работа Ефремов за два года экстерном окончил школу. Он сам зарабатывал себе на жизнь: разгружал дрова из вагонов и с барж, работал шофером. При этом юноша находил время интересоваться вымершими животными и даже стал переписываться с видными академиками и профессорами палеонтологии. К первому курсу биологического отделения физико-математического факультета ЛГУ у Ефремова был не только школьный аттестат, но и диплом штурмана каботажного плавания, а за плечами — путешествие матросом по Тихому океану и Охотскому морю. А чуть позже 17-летний парень прошел по Каспию командиром гидрографического катера. Через год Ефремов уже руководил экспедициями — он водил палеонтологов и геологов по Поволжью, северу Европейской части СССР, Уралу и Средней Азии, малоисследованным областям Восточной Сибири, Якутии и Дальнего Востока. Правда, ради этого пришлось уйти с третьего курса университета, но молодой ученый хотел осваивать науку на практике. Между делом парень публиковал научные работы в серьезных журналах и даже делал открытия. И в 1935 году произошел уникальный случай в советской академической практике: Ефремову присудили степень кандидата биологических наук без наличия у него диплома о высшем образовании. Позже, в 1937-м, Ефремов опять-таки экстерном сдал все экзамены и получил диплом инженера-геолога Ленинградского горного института. В марте 1941 года ученый получил степень доктора биологических наук, а два года спустя Высшая аттестационная комиссия присвоила ему звание профессора.

Фото: Иван Ефремов, 1926 год / Публичное достояние

Тафономия Ефремова Главным детищем Ефремова стала тафономия: от греческих слов taphos — «захоронение», «могила» и nomos — «закон», то есть «закон захоронения». В экспедициях молодой ученый заметил, что распределение окаменелостей подчиняется строгим физико-географическим законам: течениям рек, движению песков, паводкам. Появление тафономии было сродни революции в палеонтологии. Ведь окаменелости искали почти вслепую, а теперь, изучая древние горные породы, течения бывших рек и структуру осадков, можно было с математической точностью вычислить, в каком конкретно месте миллионы лет назад скопились кости древних животных. Чтобы подтвердить состоятельность своей науки, ученый лично отправился на раскопки в неизведанный регион Южной Гоби. Там нашлось не только множество останков динозавров, но и — огромная редкость! — десять полных скелетов. А еще ископаемые деревья, остатки гигантских черепах, блоки с отпечатками кожи, крокодилов, рыб. Это была не удача, а точный расчет.

Фото: Голова гигантского зауролофа, которого Иван Ефремов привез из Монголии, Палеонтологический музей, Москва. Сергей Соловьев / РИА «Новости»

В Москву вывезли целые составы с костями древних рептилий. Палеонтологический институт оказался буквально переполнен коллекциями, которые негде было хранить. Ефремов получил Сталинскую премию II степени. А в 1959-м ученый оставил академическую науку и уволился из Палеонтологического института АН СССР. Во-первых, здоровье оставляло желать лучшего — сказывались тяготы многочисленных экспедиций. Во-вторых, ученый мир оказался слишком пропитанным интригами и настолько изобиловал бюрократией, что было просто не продохнуть. В третьих, Ефремов решил заниматься литературным трудом.

Фото: Иван Ефремов со скелетом динозавра, найденного в Монголии, 1957 год. А. Воротынский / РИА «Новости»

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Литератор Ефремов Первые пробы пера Ефремов делал еще в юности: начал было роман о таинственной Атлантиде, потом попытался писать что-то вроде воспоминаний геолога, но все забросил. Зато во время эвакуации, когда ученый приходил в себя после тяжелой болезни, он создал цикл из семи приключенческих рассказов. Читателям истории понравились. Многие рассказы оказались пророческими. В «Алмазной трубе» геологи обнаружили в Восточной Сибири месторождения алмазов по следам распада коренных пород. Спустя 10 лет, в 1954 году, всего в 300 километрах южнее описываемых в рассказе мест была открыта первая в СССР кимберлитовая трубка «Зарница» — якутское месторождение алмазов. Описанное в «Озере горных духов» необычное свечение действительно оказалось признаком богатейшего Акташского месторождения ртути. А рельеф океанического дна, считавшийся плоской равниной, на деле был полон хребтов, вулканов и впадин, как и описывал его Ефремов в рассказе «Атолл Факаофо».

Интересно Иван Ефремов был дружен с ученым, писателем-фантастом и популяризатором науки Владимиром Обручевым (это он написал «Плутонию»). А еще приятельствовал с антропологом Михаилом Герасимовым, который изобрел метод реконструкции лица по черепу.

Фото: Кадр из х/ф «Туманность Андромеды», 1967 год. В. Стрелевский / РИА «Новости»

Однако настоящая известность к Ефремову-писателю пришла после публикации романа «Туманность Андромеды» в журнале «Техника — молодежи» в 1957 году. В те времена публика была не слишком избалована фантастической литературой, тем более с космическим уклоном, так что книгу приняли на ура. Научные знания сделали романы Ефремова особенно убедительными. В «Туманности» и других своих книгах он предсказал появление экзоскелетов, электронных книг и цифровых библиотек, сверхтвердого нитрида бора. А описания объемной проекции подтолкнули физика Юрия Денисюка изобрести метод трехмерной отражательной голографии.

Фото: 360.ru

Впрочем, Ефремов стремился заглянуть не только в будущее, но и в прошлое. В романе «Таис Афинская» действие разворачивалось во времена походов Александра Македонского, охватывая обширную географию — от Пелопоннеса до Междуречья, от Афин до Мемфиса. А еще книга изобиловала эротикой, из-за чего были жаркие бои с цензорами. Характер Ефремова-писателя был не легче, чем у Ефремова-ученого. Он готов был убрать из книги несколько глав, лишь бы не было правок текста. Хотя иногда они шли только на пользу: уж очень многословен был автор — он часто создавал крайне тяжелые словарные конструкции там, где все можно было сказать намного проще. К тому же писатель предпочитал размышлять о глобальных материях: закономерностях эволюции, развитии цивилизаций, цене прогресса. Из-за этого персонажи часто оставались схематичными, будто созданными лишь для того, чтобы создать ситуацию, которая станет почвой для философствований.

Фото: 360.ru

«Час быка» и история с плагиатом Ефремов поначалу очень тепло относился к творчеству братьев Стругацких. Он поддерживал молодых коллег, а те в ответ восхищались романом «Туманность Андромеды». Но после публикации романа «Час быка» злые языки стали говорить, что мэтр прихватил идею у молодых коллег из ранее опубликованных повестей «Трудно быть богом» и «Обитаемый остров». Братья не стали поднимать скандал: сюжет о «робинзоне» из более развитого мира, попавшем к «дикарям», был слишком давним, чтобы спорить о первенстве. Но к тому времени Стругацкие и Ефремов уже разругались на почве идеологии. Писатели соглашались, что в будущем будет царить коммунизм, но ученый верил в идеальный мир, где человек преодолел свои темные стороны. Братья были настроены более скептично. И Ефремов в критической статье прошелся по авторам, которые рисовали будущее, награждая его жителей проблемами прошлого. Стругацкие получили обидное прозвание «дешевых прогрессистов». На том общение и закончилось на долгие годы. Дальше ломали копья клевреты. Сторонники Стругацких продолжили тему плагиата, но «школа Ефремова» перешла в открытое наступление и заявила, что братья и сами берут все, что плохо лежит, у западных фантастов — Роберта Хайнлайна, Станислава Лема, Айзека Азимова, — а потом адаптируют для советского читателя и продают как свое. Говорят, споры идут по сей день.

Фото: Иван Ефремов, 1968 год / РИА «Новости»

Посмертный обыск Ефремов до конца жизни работал на износ: за письменным столом он проводил по 10–14 часов в сутки. Ранним утром 5 октября 1972 года писателю стало плохо. Жена сразу же вызвала врачей, но они лишь констатировали смерть от сердечной недостаточности. Ровно через месяц после смерти Ефремова в его квартире провели обыск. Причины этого неизвестны по сей день. Говорили, будто бы за писателем следил КГБ. Якобы советские спецслужбы подозревали, что он британский шпион, которого забросили на советскую территорию еще до Великой Отечественной войны. По другой версии, комитетчики полагали, что настоящий советский ученый Иван Ефремов был убит или похищен во время послевоенной экспедиции в Монголию, а вместо него в СССР вернулся британский шпион-двойник. А когда надобность в нем отпала или он стал угрозой своим хозяевам, его отравили. Однако все эти измышления появились уже в начале 90-х годов XX века, а тогда в прессе и не такое писали. Единственное, что можно сказать точно: дело действительно окрыли «в связи с возникшими подозрениями относительно обстоятельств смерти» и вскоре прекратили за отсутствием состава преступления. Печатать книги Ефремова после его смерти почти прекратили, и друзьям писателя стоило немалых трудов выбить хоть какие-то тиражи. Вплоть до развала СССР издания были большой редкостью, и на черном рынке за них нужно было отдать треть, а то и половину средней месячной зарплаты.