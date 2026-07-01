«Радиостанция Судного дня» заговорила о назначении

«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир слова «назначение» и «бортовщик»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала двойное сообщение спустя день тишины. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий ее активность.

«Жужжалка» вышла в эфир в 16:55 по московскому времени, передав два слова.

«НЖТИ 01616 НАЗНАЧЕНИЕ 7272 3084 БОРТОВЩИК 2434 5573», — прозвучало во время трансляции.

В предыдущий раз активность радиостанция проявила в минувший понедельник, 29 июня. УВБ-76 выдала шифр «верхосок». За неделю до этого «Радиостанция Судного дня» передала три сообщения за день.

Первыми прозвучали слова «станонант» и «обедобуян». Затем в эфире появился шифр «клыкотрюм». Последним за день слушатели получили слово «глазище».

В феврале «Жужжалка» передала в эфир рекордные 24 сообщения, в том числе «Кавказ прыщавый», «СССР» и «покладистый росчерк».