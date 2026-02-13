Волну активности «Жужжалки» 11 февраля объяснили военными учениями
«Радиостанция Судного дня» 11 февраля была особенно активна из-за военных учений
Необычная активность «Радиостанции Судного дня» 11 февраля связана с проведением военных учений, именно поэтому в эфир «Жужжалки» вышло так много сообщений. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи».
«В радиосети военной радиостанции, широко известной как УВБ-76, проводились плановые учения. Целью учений в части радиосвязи, как и всегда, являлась проверка узлов связи и подчиненных им радиоцентров под типовой учебно-боевой нагрузкой интенсивным радиотрафиком», — указали в публикации.
Авторы телеграм-канала отметили, что подобные мероприятия, как правило, проводят раз в полгода, иногда чаще. Их цель — тестирование надежности работы радиопередающего и радиопринимающего оборудования в реальных условиях.
Кроме того, идет проверка бдительности и квалификации дежурного персонала радиосети. Учения также помогают поддерживать высокий уровень профессиональных навыков ответственных специалистов по радиосвязи.
Интересно
За 11 февраля «Жужжалка» выдала 24 шифра, почти побив прошлый рекорд. Среди них были слова «прыщавый», «Кавказ», «баранка» и другие.
В публикации напомнили, что подробный план подобных маневров, их итоги и иерархия военных радиосетей, как и значение отдельных кодовых сигналов, относят к информации с ограниченным доступом для служебного пользования. Телеграм-канал подчеркнул, что ее несанкционированное получение, разглашение или распространение преследуется по закону.
«В этой связи настоятельно не рекомендуем использовать и распространять необоснованные домыслы и прямую дезинформацию, опубликованную в других каналах и пабликах, которые якобы раскрывают что-либо из перечисленных закрытых данных», — подчеркнули авторы «УВБ-76 логи».
По их словам, у упомянутых платформ нет доступа к подобным данным и их источникам, а также достаточной квалификации в области радиосвязи, чтобы проанализировать информацию и составить какие-либо выводы о том, что звучало в радиоэфире.
Кому принадлежит телеграм-канал «УВБ-76 логи», неизвестно. Официально данные о том, что «Радиостанция Судного дня» связана с военными, не подтверждали, а слухов о ее предназначении ходит множество.