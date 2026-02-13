Волну активности «Жужжалки» 11 февраля объяснили военными учениями

Необычная активность «Радиостанции Судного дня» 11 февраля связана с проведением военных учений, именно поэтому в эфир «Жужжалки» вышло так много сообщений. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

Статья дополняется...

«В радиосети военной радиостанции, широко известной как УВБ-76, проводились плановые учения. Целью учений в части радиосвязи, как и всегда, являлась проверка узлов связи и подчиненных им радиоцентров под типовой учебно-боевой нагрузкой интенсивным радиотрафиком», — указали в публикации.

Авторы телеграм-канала отметили, что подобные мероприятия, как правило, проводят раз в полгода, иногда чаще. Их цель — тестирование надежности работы радиопередающего и радиопринимающего оборудования в реальных условиях.