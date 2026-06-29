«Радио Судного дня» вышло в эфир со словом «верхосок» после трех дней молчания

Сообщение со словом «верхосок» передала коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная радиолюбителям как «Жужжалка», после трех дней молчания. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий ее передачи.

Передача состоялась 29 июня в 15:34 по московскому времени.

УВБ-76 функционирует с 1976 года, большую часть времени на ее волне слышны жужжание и шумы. Периодически мужской голос надиктовывает загадочные послания, состоящие из букв, цифр и отдельных слов, иногда причудливых.

Пользователи соцсетей пытаются интерпретировать сообщения и связывают их с мировыми событиями. Одно из неформальных названий УВБ-76 — «Радиостанция Судного дня».

Предыдущая передача со словом «обезьянка» состоялась 25 июня. Целых три раза станция выходила в эфир 22 июня, она передала слова «станонант», «обедобуян», «клыкотрюм» и «глазище».