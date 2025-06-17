«Радиостанция Судного дня» повторила сообщение

«Радиостанция Судного дня» активизировалась 16 июня и передала четыре сообщения вместо одного. Среди них слова «диалектизм» и «високед», сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Первое прозвучало в эфире в 13:20 и повторило предыдущее — «малоснежный». Отличие от сигнала 15 июня состояло в цифровом коде, предшествовавшем слову. Через полтора часа некто произнес слово «сэвошлюп», в 19:12 — «диалектизм», в 21:58 — «високед». Каждое сопровождалось цифрами.

Передача загадочных сообщений возобновилась после временного затишья. В эфирах 13 и 15 июня вышли всего по одному слову — «ткачосап» и «малоснежный». Предыдущее включение радиолюбители зафиксировали 3 июня, когда услышали одно двойное сообщение — «азотобаск» и «ошолинь».

Вещание «Радиостанции Судного дня» началось в 1970-х годах. Достоверно ее предназначение и источник сигнала неизвестны. Военный эксперт Борис Рожин допустил, что УВБ-76 является частью системы оповещения.