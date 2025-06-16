«Малоснежный». «Радиостанция Судного дня» передала новое таинственное сообщение

«Радио Судного дня» вышло в эфир с сообщением на фоне конфликта Израиля и Ирана

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», днем 16 июня передала в эфир новые сообщения на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщил отслеживающий ее активность Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

В 13:20 по московскому времени вышел сигнал «НЖТИ 63145 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915».

В 14:58 в эфире прозвучало еще одно сообщение: «НЖТИ 09404 СЭВОШЛЮП 7865 4500».

УВБ-76 — созданная в 1970-х военная радиостанция, которая в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего ее иногда называют «жужжалкой». Радиостанция считается «Радиостанцией Судного дня», существует версия, что ее создали как часть системы «Мертвая рука».

В начале прошлой недели радиостанция также выдала два сообщения. В первом случае она передала загадочное слово «ибобаза», во втором — «арапоблиц». Это произошло на фоне второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.