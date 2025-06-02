Рожин высказал версию о цели работы «Радиостанции судного дня»

Российская военная радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радиостанция судного дня», вероятно, входит в состав системы оповещения. Такое версией с RT поделился военный эксперт Борис Рожин.

Он подчеркнул, что это только одно из многих предположений, потому что точной расшифровки посылаемых сигналов в открытом доступе нет.

«Достоверно неизвестно, что именно передает данная радиостанция», — заявил Рожин.

Военный эксперт добавил, что, несмотря на странности посылаемых сигналов, их часто начинают обсуждать на фоне сообщений о предстоящих военных операций или учений.

«Радиостанция судного дня» работает без перерыва, но в основное время транслирует короткий жужжащий сигнал, который иногда прерывается для передачи закодированных слов на русском языке, количество которых каждый раз различается.

К примеру, 22 мая, УВБ-76 выдало послание из двух слов «беззлобие» и «хрюкостяг» с временной разницей в более 30 минут, а в ходе апрельской трансляции появились сразу 12 новых выражений: «целостат», «биржевик», «верхожом», «швеллер», «лорошток», «стечение» и другие.