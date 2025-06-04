«Радиостанция Судного дня» выдала два новых слова

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вновь нарушила эфирное молчание, выдав два новых слова. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Вечером 4 мая «жужжалка» начала вещание, и к 19:51 по московскому времени в эфире прозвучали «азотобак» и «ошолинь».

В начале недели радиостанция выдала сразу два сообщения. В первом она передала загадочное слово «ибобаза», во втором — «арапоблиц» на фоне второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. Сегодня эфир прошел после заявления главы Белого дома Дональда Трамп о звонке российскому коллеге Владимиру Путину и беседы президента России с папой римским.

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная под неофициальным названием «жужжалка», функционирует с 1970-х годов. В ее эфире преимущественно звучит прерывистый монотонный сигнал. Иногда его сменяют закодированные голосовые сообщения на русском языке.