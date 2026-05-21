«Радиостанция Судного дня» передала 7 сообщений с необычными словами

Радиостанция УВБ-76, которую в Сети также называют «Радиостанцией Судного дня» и «Жужжалкой», за день передала в эфир сразу семь сообщений с наборами букв, цифр и необычных слов. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , который фиксирует активность станции.

Первое сообщение прозвучало в 07:09 по московскому времени. В нем было слово «жестокаин». Позже в эфире появились слова «ляповнук», «блиноспас», «вруновал», «королевна», «капосуп», «братошик», «акрофи», «круговизг», «рубаха», «абабколист», «освещение», «воиножуир», «срывочиж», «маевка» и «файлокрах».

Авторы канала отметили, что часть сообщений включала сразу несколько слов, а также буквенные и цифровые сочетания.

До этого радиостанция не демонстрировала такой интенсивности. С 14 по 20 мая УВБ-76 передавала не более двух сообщений в сутки.

Официально назначение станции не раскрывают. Пользователи интернета регулярно пытаются связать звучащие в эфире слова с международной повесткой и значимыми мировыми событиями. Среди возможных причин нынешней активности в Сети назвали учения Вооруженных сил России по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, которые прошли с 19 по 21 мая.