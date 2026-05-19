ВС России с 19 по 21 мая проведут учения по подготовке ядерных сил

«В период с 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии», — заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что в мероприятиях задействуют более 64 тысяч военнослужащих.

Целями учения станут отработка профессиональных качеств командного и оперативного состава, совершенствование управления подчиненными силами в ходе подготовки и осуществление мер по сдерживанию потенциального противника.

На маневрах также оценят степень готовности военных структур управления и сил, задействованных в решении задач по недопущению агрессии, и привлекаемых к учению войск выполнять задачи по их предназначению.

Ранее в Белоруссии стартовала тренировка воинских частей, отвечающих за боевое применение ядерного оружия и ядерное обеспечение. Учения начались под шефством начальника Генштаба — первого заместителя министра обороны.