«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за день

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала второе сообщение за сутки. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , который отслеживает эфир станции.

Сообщение прозвучало в 20:13 по московскому времени. В эфире передали набор из букв, цифр и слов «Рубидий» и «Постомари».

В течение дня станция уже выходила в эфир с другим сообщением. Тогда голос произнес не менее таинственное «Бундотом».

УВБ-76 регулярно привлекает внимание слушателей короткими и загадочными передачами, смысл которых официально не раскрывали. Радиостанция получила неофициальное название «Радио Судного дня» из-за необычного формата вещания и многочисленных версий о ее назначении.

Ранее, 11 мая, слушатели УВБ-76 зафиксировали сразу четыре сообщения подряд.