В эфире «Радио Судного дня» прозвучало загадочное сообщение на фоне официального визита президента России Владимира Путина в Китай. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает эфир станции.

В 08:04 по московскому времени радиостанция УВБ-76 передала набор шифров.

«ТОД3 У352 ДХГЕ 51973 06546 41219 ЛЕЩОТЕИН 7487 4573», — прозвучало в эфире «Жужжалки».

Послание появилось на фоне официальной поездки российского лидера в Пекин, куда он отправился 19 мая. Там главы России и Китая обсудили ряд международных вопросов, в том числе украинский и иранский конфликты и взаимоотношения с США.

Вчера в эфире «Радио Судного дня» прозвучало еще два сообщения. «Жужжалка» передала слова «рубидий» и «постомари» в 20:13, а в 07:03 — «бундотом».

Еще раньше, 11 мая, УВБ-76 передала четыре шифра за сутки.