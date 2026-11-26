Манулы Ленинградского зоопарка завершили зажировку. Об этом сообщили в телеграм-канале организации.

Чемпионом семьи стал молодой отец семейства Шу, он набрал 7175 граммов. На втором месте его супруга, мать четверых очаровательных котят Пепе, ей удалось достичь веса в 6470 граммов.

Родившиеся 8 мая малыши тоже отлично отъелись. Айден стал почти что пятикилограммовым, Берк, Батыр и Акса в среднем весят около 4,5 килограмма, что является хорошим результатом для манулов их возраста.

У родителей Шу, которые тоже живут в Ленинградском зоопарке, результаты поскромнее. Шестилетняя Намика, приехавшая в Петербург из Брно, зажировалась до 5620 граммов. Двенадцатилетний Свэн смог набрать только 4250 граммов, что недостаточно для успешной зимовки на открытом воздухе, поэтом патриарх семейства проведет холодные месяцы в помещении.

Манул Тимофей в Москве также продолжает зажировку, его промежуточный результат — 6 килограммов.