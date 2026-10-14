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    Ночное шоу кометы Галлея: когда смотреть главный звездопад октября

    Метеорный поток Ориониды достигнет пика активности вечером 21 октября

    Фото: РИА «Новости»

    Наиболее активным метеорный поток Ориониды в 2026 году станет 21 октября. Наблюдать за явлением лучше всего в 21:00, рассказала РИА «Новости» астроном Людмила Кошман.

    Ориониды повторяются каждый год, но время пика активности метеорного потока варьируется с начала октября по начало ноября.

    В этом сезоне специалисты ожидают около 20 метеоров в час. Искать «падающие звезды» нужно над юго-восточным горизонтом.

    Однако рассмотреть метеоры получится не у всех. Пик звездопада совпадет с полнолунием. Яркий свет спутника помешает увидеть большинство небесных тел.

    Источник Орионидов — шлейф пыли, который оставила комета Галлея. Земля проходит через этот поток дважды в год: весной появляются метеоры Эта-Аквариды, а осенью — Ориониды.

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