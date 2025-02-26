«Ласточкино гнездо» придумало, как заработать на чудом выжившей Мусе

Выжившая после падения со смотровой площадки кошка Муся может вернуться в «Ласточкино гнездо» и стать новым символом музейного комплекса либо переехать к местной чиновнице в качестве питомца. О поисках дома для животного сообщил Telegram-канал Mash .

Администрация настояла на том, что после лечения кошка должна вернуться в замок. В ее честь музейщики предложили переименовать скалу, на которой стоит «Ласточкино гнездо», с Аврориной в Авроро-Муськину и выпустить с ее портретами сувениры.

На Мусю претендует также мэр Ялты Янина Павленко. Кошка стала бы третьей в ее доме. Куда поедет пушистая знаменитость, пока неизвестно.

Несмотря на падение с 40-метровой высоты, кошка чувствует себя хорошо. Волонтер рассказала 360.ru, что обошлось без внутреннего кровотечения. Она выжила благодаря лишнему весу, ветеринары нашли только проблемы с печенью, которые появились из-за стресса или неподходящего питания.

Мужчину, который сбросил Мусю со смотровой площадки, задержала полиция. Он объяснил поступок тем, что кошка пыталась вырваться из рук. Впоследствии его отправили в стационар.