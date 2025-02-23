В Крыму изверг сбросил кошку с 40-метровой высоты

Посетитель замка «Ласточкино гнездо» в Крыму выбросил кошку с высоты в 40 метров

В Ялтинском городском округе Крыма неизвестный сбросил с 40-метровой высоты на смотровой площадке замка «Ласточкино гнездо» жившую на территории комплекса кошку. Об этом газете «Известия» сообщила представитель пресс-службы госучреждения Татьяна Левашова.

Одна из уборщиц рассказала, что посетитель, который одним из первых пришел в замок, вначале гладил кошку. Однако между 10:00 и 11:00 без каких-либо причин мужчина, убедившись, что никого рядом нет, выбросил кошку с балкона замка. Охрана комплекса заметила происшествие значительно позже, когда просматривала записи с камер видеонаблюдения.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция региона начала проверку и сейчас разыскивает злоумышленника.

Представитель пресс-службы добавила, что кошка жила рядом с комплексом давно и была любимицей персонала, при этом была приветлива и никогда не проявляла агрессии к людям.

«Весь коллектив в шоке, потому что кошка была любимицей. <…> Одна из самых таких наших, можно сказать, достопримечательностей», — рассказала женщина.

Ранее в Набережных Челнах мужчина выбросил с восьмого этажа двух котят бывшей жены из-за ревности.