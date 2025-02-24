Убивший кошку Мусю в Ялте заявил, что она якобы вырвалась из его рук

Сбросивший кошку Мусю со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо» в Ялте мужчина рассказал, что совершил поступок после того, как животное начало вырываться. Видео допроса оказалось в распоряжении 360.ru.

По его словам, кошке не понравилось, что тот взял ее на руки, и за это мужчина просто скинул животное с обрыва.

«Кошка начала сопротивляться. Ой, вырываться», — сказал мужчина.

Уроженец Санкт-Петербурга приехал на территорию «Ласточкина гнезда» утром в воскресенье, 23 февраля. Судя по записи с камер наблюдения, он погладил Мусю, а когда понял, что никто не наблюдает за ним, отнес кошку на смотровую площадку и швырнул вниз.

Муся жила на территории «Ласточкина гнезда» около 10 лет и считалась местной достопримечательностью. Животное привыкло к людям и спокойно шло на контакт, чем в итоге воспользовался живодер.