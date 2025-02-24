Неадеквата, сбросившего кошку Мусю со смотровой площадки в Ялте, задержала полиция

Сотрудники полиции задержали мужчину, сбросившего кошку Мусю со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо». Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Оказалось, что убившему беззащитное животное человеку 24 года. Он уроженец Санкт-Петербурга.

«В настоящее время он доставляется в ОМВД по Ялте. Сотрудники полиции выясняют мотив этого поступка», — добавила Волк.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина приехал на территорию «Ласточкина гнезда» рано утром 23 февраля. Судя по записи с камер наблюдения, он сначала погладил Мусю, а когда понял, что никто за ним не наблюдает, отнес ее на смотровую площадку и швырнул вниз.

Муся жила на территории «Ласточкина гнезда» около 10 лет и считалась местной достопримечательностью. Она привыкла к людям и охотно шла на контакт, чем и воспользовался живодер.