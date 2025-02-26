Без внутреннего кровотечения. Спасенную в Крыму кошку Мусю обследовали

Врачи не выявили внутреннее кровотечение у кошки Муси после обследования

Врачи обследовали выжившую после падения со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» кошку Мусю и не обнаружили у нее внутренних кровотечений. Об этом 360.ru рассказала волонтер Марина.

Для полного контроля состояния животного Мусю отправили на УЗИ, его результаты станут известны позже.

Глава администрации Ялты Янина Павленко в Telegram-канале поблагодарил спасателей, участников сообщества «Помощь животным» и активистов, которые собрали команду для поисков кошки на море.

«С волонтерами на постоянной̆ связи. Сейчас главный вопрос — где после лечения и восстановления будет жить Муся. Варианта два: оставить ее на „Ласточке“ — она живет там 10 лет и является негласным символом достопримечательности, — или найти ласковые руки и уютный дом», — написала она.

В конце прошлой недели житель Санкт-Петербурга отнес Мусю на смотровую площадку замка и сбросил вниз. Полиция задержала живодера.

Спустя несколько дней волонтеры обнаружили кошку, которой удалось выжить после падения со 40-метровой высоты.