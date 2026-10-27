Гигантскую шоколадную башню возвели в Ингушетии

В Магасе построили 10-метровую башню-торт. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Республики Ингушетия.

Вес гигантской шоколадной башни составил 2,5 тонны. В пресс-службе отметили, что конструкцию удалось возвести благодаря мастерству и слаженной работе команды.

На вершине башни установили флаг Ингушетии, на необычное мероприятие пришло множество людей.

«Красивое и символичное завершение грандиозного события! Момент, наполненный гордостью за нашу республику!» — добавили в министерстве.

Ранее жительница США вырастила гигантский кабачок весом 77,1 килограмма. Овощ побил рекорд страны и Северной Америки. Американка вырастила огромный кабачок и в прошлом году, но тогда его дисквалифицировали из-за небольшой трещины.

В Ассоциации производителей тыквы штата Мэн подтвердили, что гигантские овощи раскалываются примерно в 75% случаев.