Больничная буфетчица из Москвы покорила соцсети ласковым обращением с пациентами

Буфетчица московской клиники НИКИО имени Свержевского стала звездой соцсетей после ролика, опубликованного одной из пациенток. Об этом рассказала 360.ru девушка, разместившая видео в своих соцсетях.

Первый ролик, на котором женщина ласково обращается к пациенткам «солнышко», «зая» и «радость моя», пациентка сняла тайком.

«Она покорила меня добротой, тем, что в таком рутинном занятии человек находит силы и желание общаться с каждым пациентом, как с родным человеком», — поделилась девушка.

Видео набрало более семи миллионов просмотров, а подписчики предложили собрать деньги на подарок милой женщине. Блогер и сама планировала отблагодарить буфетчицу, поэтому с радостью согласилась.

Она пришла к работнице столовой, вручила букет белых роз и конверт с остатком от собранной суммы 15,5 тысяч рублей. Кроме того, добрую женщину пригласили на передачу «Модный приговор».

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