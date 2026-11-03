Агроном Маслов объяснил, для чего осенью использовать железный купорос

Осенью, когда урожай уже собрали, остается подготовить сад к следующему сезону. Для этого используют железный купорос — мощный дезинфектор. С чем именно он поможет садоводу, 360.ru рассказал главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов.

«Железный купорос используют на садово-дачных участках, чтобы бороться с различными заболеваниями. Например, на яблонях это монилиозы, или мучнистая роса», — отметил Маслов.

Также монилиозом, более известным как плодовая гниль, болеют груши, вишни, абрикосы, персики. Болезнь проникает через цветки в побеги. Дерево при этом выглядит так, будто его опалили огнем, а на плодах появляются бурые пятна.

Железный купорос эффективен и против грибковых заболеваний антракноз и фитофтороз. Раствор действует не как профилактика, а глубже: он буквально разрушает стенки грибков, губит споры, личинки и другие организмы, чтобы они полностью погибли и не проснулись весной.

Какой распространенный миф развеял агроном о железном купоросе и при каких условиях им нужно обрабатывать сад, читайте в нашей статье.