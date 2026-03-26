В Москве спрогнозировали сроки открытия купального сезона

Жители Центральной России откроют купальный сезон в срок. Водоемы прогреются к середине июня, сообщил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

«Купальный сезон в Москве и Центральном регионе наступает обычно в середине июня, когда температура воды прогревается до +18-20 градусов», — сказал он.

Сильных расхождений со средними многолетними показателями ждать не стоит. По словам специалиста, динамика погоды указывает на то, что вода прогреется чуть раньше либо ровно в привычные сроки.

В 2025 году пляжи в Подмосковье открылись 1 июня. Городские службы завезли свежий песок и оборудовали зоны отдыха.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла от купания в холодной воде без подготовки. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может закончиться фатально.