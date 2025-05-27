Врач Чернышова предупредила о смертельной опасности купания в холодной воде
Терапевт Надежда Чернышова рассказала «Москве 24», что начинать купальный сезон стоит тогда, когда температура воды достигнет 22 градусов.
По словам врача, вода температурой около 17 градусов подходит только для закаленных и физически активных людей. Но даже им Чернышова посоветовала не заплывать далеко и выходить на берег, чтобы организм успел адаптироваться.
«В целом комфортной считается температура в 22 градуса и выше. Детям, пожилым и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, не рекомендуется открывать сезон при более холодной воде», — заявила медик.
Как пояснила специалист, купание при таких условиях особенно опасно для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы. Среди последствий Чернышова выделила возникновение рефлекторного спазма сосудов, который может привести даже к остановке сердца.