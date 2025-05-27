Врач Чернышова предупредила о смертельной опасности купания в холодной воде

По словам врача, вода температурой около 17 градусов подходит только для закаленных и физически активных людей. Но даже им Чернышова посоветовала не заплывать далеко и выходить на берег, чтобы организм успел адаптироваться.

«В целом комфортной считается температура в 22 градуса и выше. Детям, пожилым и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, не рекомендуется открывать сезон при более холодной воде», — заявила медик.

Как пояснила специалист, купание при таких условиях особенно опасно для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы. Среди последствий Чернышова выделила возникновение рефлекторного спазма сосудов, который может привести даже к остановке сердца.