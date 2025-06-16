Порядка 200 кубов свежего песка привезли на городской пляж в Ногинске

В Богородском округе продолжается подготовка к купальному сезону, и одним из мероприятий стало обновление Ногинского городского пляжа. Работы по благоустройству выполнили сотрудники МБУ «Благосфера».

На берег Черноголовского пруда в Ногинске был доставлен 200 кубов свежего песка. Песок золотистого оттенка распределят по всей территории пляжа, чтобы сделать его комфортным для отдыхающих. Важно, чтобы поверхность была ровной, без ям и неровностей. Кроме того, на пляже уже оборудованы туалет и душ, а также установлены контейнеры для мусора, которые регулярно очищаются.

Этот водоем всегда привлекает множество отдыхающих в теплое время года. Речной песок удобен для прогулок и игр, создавая приятные условия для всех, кто пришел насладиться отдыхом на природе. Пляж станет отличным местом для семейного досуга и активных игр на свежем воздухе.

Роспотребнадзор подтвердил, что качество воды в Черноголовском и Каменском прудах соответствует санитарным нормам, что делает купание безопасным. Также была проверена вода в озере Бисерово, где показатели также в норме. Жители и гости города могут смело наслаждаться летним отдыхом на благоустроенном пляже.