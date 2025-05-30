Пять официальных пляжей откроют в Шатуре с 1 июня

Подготовку к сезону завершают на пляжах в Шатуре. В этом году в округе откроют зоны у четырех водоемов.

Перечень мест для купания утвердили в постановлении администрации округа. Специалисты уже обследовали дно водоемов, проанализировали пробы песка и воды, подтвердив, что они соответствуют нормам.

Также сотрудники профильных служб обработали прибрежные зоны от клеща, провели покос травы, завезли свежий песок, привели в порядок спортплощадки и мангальные зоны.

«Официальных пляжей в муниципальном округе Шатура пять. Основные три точки — это озеро Святое в Шатуре, озеро Юбилейное в Рошале и пруд в селе Митинская около села Дмитровский Погост», — добавил заместитель главы муниципального округа Шатура Илья Климов.

На пляжах будут работать летние кафе, точки проката сапбордов и детских игровых элементов. Стационарные шезлонги появятся на пляжах озер Святое и Юбилейное.

Кроме того, весь купальный сезон на официальных пляжах будут дежурить спасатели.