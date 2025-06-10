Дерматолог Галлямова предостерегла от купания в стоячих водоемах

С открытием купального сезона в России некоторые любители пляжного отдыха могут столкнуться с неприятными сюрпризами, такими как «зуд купальщика», или церкариоз. Подробнее рассказала дерматолог Юлия Галлямова в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, заболевание не представляет серьезной опасности. Основные неудобства — сильный зуд и вероятность развития дерматита.

«Сама мысль неприятна, что тебе в кожу внедрились маленькие личинки церкариев и там живут. Но поскольку среда обитания для церкариев не физиологична, соответственно, они быстро умирают», — пояснила врач.

Она также отметила, что наиболее распространенным местом заражения церкариозом являются стоячие водоемы. Речь идет об озерах, болотах, диких пляжах, где не бралась Роспотребнадзором проба воды.