Дерматолог Галлямова предостерегла от купания в стоячих водоемах

С открытием купального сезона в России некоторые любители пляжного отдыха могут столкнуться с неприятными сюрпризами, такими как «зуд купальщика», или церкариоз. Подробнее рассказала дерматолог Юлия Галлямова в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, заболевание не представляет серьезной опасности. Основные неудобства — сильный зуд и вероятность развития дерматита.

«Сама мысль неприятна, что тебе в кожу внедрились маленькие личинки церкариев и там живут. Но поскольку среда обитания для церкариев не физиологична, соответственно, они быстро умирают», — пояснила врач.

Она также отметила, что наиболее распространенным местом заражения церкариозом являются стоячие водоемы. Речь идет об озерах, болотах, диких пляжах, где не бралась Роспотребнадзором проба воды.

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