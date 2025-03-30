Россиянам напомнили о мусоре, который запрещено выносить на свалку

Юрист Корнеев предупредил о штрафе за выброс мебели и батареек на свалку

Бытовую технику, строительные материалы, батарейки и химикаты нельзя выбрасывать в обычный контейнер у дома. Для этого нужно заключить контракт со специализированной организацией, сообщил агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев.

Он объяснил, что твердые коммунальные отходы образуются при использовании бытовых товаров. Такой мусор можно оставить в баке во дворе. Строительный мусор не имеет отношения к ТКО, для его утилизации Корнеев посоветовал найти специальную организацию.

«Необходимо заключить договор с организацией (ИП) имеющими лицензию на транспортирование отходов I–IV классов опасности», — сказал он.

В общий контейнер нельзя выносить также батарейки, аккумуляторы, холодильники, телевизоры, стиральные машины, духовки, оргтехнику, мебель и старые шины. К ТКО не относятся макулатура, химикаты, лампочки и аэрозоли. Юрист предупредил, что за нарушение правил утилизации можно получить штраф на сумму две-три тысячи рублей по статье 8.2 КоАП России.

Наказание грозит также за рубку деревьев и посадку дурманящих растений. В некоторых случаях предусмотрено уголовное наказание.