Юрист Ярмуш предупредила, что на даче нельзя выращивать мак и лотос

Адвокат и специалист в области гражданского и международного права Мария Ярмуш рассказала RT , что существуют законодательные ограничения для дачников относительно выращивания определенных растений на своих участках.

Она объяснила, что не все растения дачники могут сажать на своих земельных участках. Если земля заросла сорняками, то владельца могут призвать к административной ответственности. Тогда штраф составит от 300 до 500 рублей за ненадлежащее содержание, пояснила Ярмуш.

Также эксперт указала на наличие ответственности за культивацию растений, содержащих наркотические вещества.

«Сюда относятся прежде всего голубой лотос, мак снотворный, грибы, которые содержат галлюциногенные вещества, а также шалфей предсказателей… Не все шалфеи опасны, а только один вид», — отметила юрист.

Она заметила, что в некоторых случаях возможна уголовная ответственность по статье «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».