Россиян предупредили о тюремных сроках за заготовку дров

Россиянам запрещено забирать из леса срубленные кем-то деревья. Без специального разрешения можно лишь собирать валежник подручными средствами, сообщил агентству «Прайм» управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.

«Наказание грозит как физическим лицам, так и юридическим, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами», — предупредил он.

Физлиц за незаконную рубку оштрафуют по статье 8.28 КоАП России на четыре-пять тысяч рублей с конфискацией техники. Если ущерб лесному хозяйству превысит пять тысяч рублей, то суд накажет нарушителей по статье 260 УК России штрафом на сумму 100-200 тысяч рублей или лишением свободы до двух лет. Выручка в особо крупном размере, с ущербом более 150 тысяч рублей, грозит штрафом до полумиллиона рублей и семилетним заключением.

Собирать валежник, по словам юриста, можно, но без спецтехники — только с использованием пил и топоров. Жаров посоветовал перед походом в лес уточнить правила для конкретной территории.

Важно обратить внимание на состояние поваленных деревьев. Они должны иметь признаки естественного отмирания. Спиленные кем-то стволы Жаров призвал не подбирать. Во-первых, они могут принадлежать другому, во-вторых, можно получить наказание за незаконную вырубку.

Его коллега, специалист в области гражданского и международного права Мария Ярмуш назвала растения, которые нельзя сажать на даче. Среди них голубой лотос и мак снотворный.