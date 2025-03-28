Сегодня 02:39 Старые, лысые и токсичные. Как избавиться от старых покрышек Эколог Фролов: старые покрышки можно сдать в шиномонтаж или магазин 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Транспорт

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Отслужившие свой срок автомобильные шины необходимо утилизировать. Но просто так отправить их в мусорный контейнер или отвезти на свалку нельзя. О том, куда выбросить старые покрышки, можно ли на этом заработать и почему идея закопать шины в землю опасна — в материале 360.ru.

Почему старые автомобильные шины опасны

Опасны не только старые, но и новые автомобильные шины, потому что при их изготовлении используют градиенты для связывания резины и ее устойчивости. Они попадают в атмосферу даже после того, как покрышки устаревают. Об этом 360.ru рассказал сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов.

Фото: РИА «Новости»

Он подчеркнул, что выделение таких вредных веществ продолжается до 10 лет.

К сожалению, у нас так принято, что обычно машины стоят около детских площадок. Но при этом всех больше возмущает вкопанная на территории шина, а не то, что вокруг стоят до 40 машин и у каждой по четыре колеса, а это 160 новых покрышек. Андрей Фролов Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы

Генеральный директор гоночной команды и профессиональный пилот Capital Racing Team Михаил Алешин добавил, что шины токсичны, поэтому их нужно правильно утилизировать.

«Нельзя просто выбрасывать, закапывать или тому подобное. Мы же должны заботиться об окружающей среде. Поэтому каждый человек должен думать об этом», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

Кроме токсичных градиентов, шины при использовании выбрасывают в воздух микропластик и мелкодисперсную резиновую пыль, а также летучие органические соединения, возникающие при трении резины об асфальт. При разложении из шин выделяются канцерогенные полициклические ароматические углеводороды. Если покрышку поджечь, то образуется дым с большим объемом оксида серы, что приводит к сильном загрязнению воздуха.

Куда сдавать старые шины и можно ли получить за них деньги

Особых проблем с поиском мест для сдачи старых шин у россиян нет. Есть шиномонтажи, перерабатывающие заводы и специальные пункты приема отработанных покрышек, заявил Михаил Алешин.

Если у человека есть желание правильно обойтись со старым колесом, то он абсолютно точно найдет способ. Михаил Алешин Генеральный директор гоночной команды и профессиональный пилот Capital Racing Team

Автоюрист Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук в комментарии 360.ru рассказал, что накануне решал вопрос, куда девать около 10 старых покрышек, которые он нашел у себя. «Позвонил в администрацию, позвонил куда только можно. Но понял, что самый дешевый вариант — это их выкинуть. Чтобы их сдать нужно заплатить около 100 рублей и еще надо куда-то ехать. Поэтому все так и поступают, и лежат покрышки по лесам и полям», — рассказал он. Но есть и другие способы утилизации, каждый из которых можно рассмотреть отдельно.

Пункты приема шин

В Москве действуют несколько пунктов приема, куда можно приехать и отдать старые шины для последующей утилизации. Но подавляющее большинство из них берет с водителей деньги. Хотя речь идет скорее о символических суммах, а если объем шин большой, то их заберут бесплатно.

Фото: РИА «Новости»

Другие организации могут заплатить сами при условии, что покрышка чистая и сохранила свою форму и размеры. Но на гигантские капиталы рассчитывать не стоит. Средняя цена — шесть рублей за килограмм.

Как пояснил Фролов, такие пункты приема шин есть во всех крупных городах России, но в большинстве своем они дотационные, поэтому принимают покрышки от водителей или бесплатно, или с доплатой. Все зависит от того, получают ли они средства от властей региона.

Фото: Медиасток.рф

В Москве и Московской области работают бесплатные и круглогодичные пункты приема шин, созданные Фондом рационального природопользования.

Запущенная фондом экологическая программа «Шина» работает не первый год. В Подмосковье есть несколько площадок, куда водители могут приехать, чтобы отдать старые шины. Покрышки отправят на заводы для вторичного использования.

Продать шины в интернете

Выставлять шины на продажу в интернете можно, если они сохранили хоть какую-то ценность. Многие пользуются такими способами избавиться от ненужных покрышек, тем более что спрос на них есть.

Если человек продает машину и не хочет оставлять свои хорошие колеса, то он купит бывшие в использовании в интернете. Средняя цена сейчас составляет от 500 до 1000 рублей за комплект колес. Это практикуется очень широко и прямо распространенная история. Кирилл Форманчук Автоюрист Комитета по защите прав автовладельцев

Еще один вариант заработать на старых шинах — продать их перекупщикам. Найти их можно на досках объявлений в интернете. Нужно быть готовым к тому, что цена может снизиться, когда покупатель увидит шины вживую. Но за хорошее состояние, полный комплект и качественную марку можно получить неплохие деньги.

Отдать покрышки в магазин или шиномонтаж

Старые шины можно оставить в магазине при покупке нового комплекта, заявил сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. Он подчеркнул, что многие торговые точки принимают старые покрышки у покупателей, а потом сами решают вопрос с утилизацией.

Фото: Медиасток.рф

Кроме того, во время сезонного переобувания колес сотрудники шиномонтажа и автомастерских часто предлагают клиентам оставить старые шины бесплатно или немного доплатить за утилизацию. Это удобно, потому что не нужно самостоятельно искать пункты приема. В мастерских за сдачу старых шин могут сделать скидку за работу или обслужить машину без очереди.

Можно ли выбрасывать покрышки в контейнер или на свалку

Все эксперты сошлись во мнении, что выбрасывать старые шины в контейнер или вывозить на свалку строго запрещено

«Это не относится к бытовым отходам, то есть шины нельзя просто выкинуть в мусорку», — подчеркнул Форманчук.

Фото: Медиасток.рф

С ним согласился генеральный директор гоночной команды и профессиональный пилот Capital Racing Team Михаил Алешин. Он напомнил, что за подобное поведение предусмотрена административная ответственность и штрафы.

Автоэксперт Алексей Гусаров в комментарии 360.ru заявил, что никакие штрафы россиян не пугают, поэтому шины летят в контейнеры для твердых бытовых отходов.

Весь наш раздельный сбор мусора — это профанация, потому что в итоге все сваливается в единый контейнер. Алексей Гусаров Автоэксперт

Он добавил, что по-хорошему шины нужно собирать отдельно и отправлять на утилизацию и переработку. Но проблема в том, что таких заводов в стране немного и особых денег такая работа не приносит, поэтому чаще всего выброшенные старые шины сжигают или отправляют на свалку.

Как правильно утилизировать покрышки

Самый лучший выход для утилизации покрышек — сдача их в пункты приема даже с небольшой доплатой, самостоятельная доставка на перерабатывающие заводы или передача работникам шиномонтажа или автомастерских.

Существует специальный закон, который обязывает простых водителей сдавать покрышки на утилизацию, а компании или предприятие — еще и отчитываться о проделанной работе.

Фото: РИА «Новости»

За сжигание или закапывание покрышек действуют штрафы от двух тысяч рублей для физических лиц и до 250 тысяч рублей для компаний. При этом, если сожженная покрышка навредит экологии, то ответственность станет уголовной. Нарушителю грозят исправительные работы на срок до одного года.

Как можно использовать шины на дачном участке

Старые шины на дачном участке можно только хранить. С 2021 года в России действует закон, который запрещает использовать старые покрышки для создания скульптур, ограждений, спортивных тренажеров и детских аттракционов.

Если старые шины оставить под открытым небом, то полицейские имеют право заставить владельца убрать их в помещение. Поэтому лучше всего покрышки отправлять на утилизацию.