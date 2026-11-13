На ряде улиц Москвы парковка станет дешевле с 18 января

В Москве ряд категорий граждан обладает правом на льготную парковку на городских уличных стоянках. Разветвленная система нужна для того, чтобы городская среда стала еще комфортнее для водителей.

Как минимум 10% парковочных мест предназначено для людей с инвалидностью. Водители, чьи машины включены в Федеральный реестр инвалидов, вправе занимать такие места без оплаты.

Жители с парковочным разрешением не платят за стоянку на улицах своего района с 20:00 до 08:00. Разрешение на круглосуточную парковку обходится в три тысячи рублей в год — стоимость не меняется уже 14 лет. Оформить документ можно на mos.ru.

Многодетные семьи с таким разрешением не оплачивают парковку на уличных стоянках в течение всего срока действия льготного статуса. Кроме того, на улице она бесплатная также для водителей электромобилей.

С 18 января 2027 года в границах от ТТК до МКАД произойдут перемены. На части улиц в Головинском, Западном Дегунине, Савеловском, Ховрине и Дмитровском районах стоимость парковки снизится. Сегодня эти стоянки заполнены меньше чем наполовину, и уменьшение тарифа поспособствует росту спроса на места. Также в пределах колец пониженный тариф проиндексируют до 50 рублей в час.

Меры делают стоимость парковки более соразмерной нагрузке на конкретных улицах и не дадут одним и тем же машинам стоять непрерывно весь день на самых востребованных участках.

Помимо этого, в ноябре и декабре текущего года 13 городских парковок со шлагбаумом в ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО начнут функционировать как привычные уличные. Причина — выросший спрос на уличную стоянку в этих районах.

Автовладельцам будет удобнее размещать машины на более чем 1000 дополнительных парковочных мест на улицах: они сэкономят время на въезде и выезде, а также смогут оформлять и применять действующие льготы. Подробности доступны на Едином транспортном портале.