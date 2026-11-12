Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снега

Жителей и гостей Москвы призвали по возможности пересесть на общественный транспорт — в некоторых частях города на дорогах затруднено движение из-за осадков. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Сейчас наблюдаем затруднения по направлению в центр. Особенно на: Ярославском шоссе в сторону центра; Ленинградском шоссе в сторону центра; Дмитровском шоссе в сторону центра», — заявили в ведомстве.

Днем интенсивное движение будет в центральной части города, на ТТК в районе Новорижской эстакады в каждом направлении, а также на Садовом кольце в районе Новинского бульвара в каждом направлении.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с выпавшим снегом. На видео снежные хлопья замели дороги в Раменском.

Сегодня утром синоптик Михаил Леус заявил, что в Москве и Подмосковье будет мокрый снег и гололедица. Температура в городе составит +1…+3 градуса, в области — 0…+4.