Молдавия попросит помощи ЕС в расчистке Днестра от загрязненной Украиной воды

Разлив нефтепродуктов на Украине привел к загрязнению Днестра. Распространение отравляющих веществ не поддается контролю, поэтому правительство Молдавии ввело режим экологической тревоги и попросило помощи соседей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Первые нефтяные пятна появились на севере республики 10 марта. В течение нескольких дней специалисты установили заграждения в Курешнице, Арионештах, в районе Наславча и на водозаборной станции Косэуць. К устранению разлива присоединилась Румыния.

«Волна загрязнения продолжает продвигаться вниз по течению, а в зоне Наславча — Сорока фиксируется превышение допустимых значений нефтепродуктов и ароматических углеводородов в воде. <…> Загрязняющее вещество продолжает поступать волнами, что затрудняет точное прогнозирование дальнейшего развития ситуации», — сообщили власти.

Режим экологической тревоги на реке Днестр ввели на 15 дней. За это время установят дополнительные заграждения на Дубоссарском водохранилище, остановят водозабор на участках с превышениями опасных показателей, проведут инвентаризацию скважин. Особый режим позволит также привлечь дополнительные силы через механизм гражданской защиты Евросоюза.

Предыдущая крупная утечка нефтепродуктов в Днестр произошла в декабре 2022 года на территории Львовской области. Взятые в Ивано-Франковской облатси пробы воды показали превышение вредных веществ в 200 раз.