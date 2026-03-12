Нефтяные пятна с Украины поставили под угрозу водоснабжение Молдавии

В Молдавии заявили об угрозе главному источнику питьевой воды в стране — реке Днестр. Там заметили нефтяные пятна, идущие со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики в телеграм-канале .

Нефтяные пятна на севере страны впервые заметили 10 марта. После этого временно остановили забор воды для Бельц — второго по величине города Молдавии, однако вечером 11 марта его возобновили.

Власти республики отметили, что загрязнение продолжает поступать с украинской стороны. По последним пробам, взятым в районе Наславчи, воде присвоили пятый класс качества.

«По этой причине последние пробы, взятые в районе Наславчи, указывают на риски для безопасности водоснабжения населения. Мы рекомендовали администрации приостановить подачу воды и призываем граждан не использовать воду из реки в этой зоне для бытовых нужд или поения животных», — отметила пресс-служба.

При этом анализы воды в районе Сорок и ниже по течению пока не показали рисков для здоровья. В правительстве предупредили, что меры по улавливанию и удалению нефти могут не справиться со всем объемом загрязнения, поэтому власти решили повысить уровень предосторожности.

На этом фоне Кишинев рекомендовал жителям следить за дальнейшими сообщениями и продолжает постоянный мониторинг качества воды. Днестр остается главным источником питьевой воды для столицы и значительной части страны.

Ранее экс-президент страны Игорь Додон призвал нынешние власти действовать прагматично в условиях ухудшающейся ситуации в Европе и срочно начать переговоры с Россией о закупках газа.