Молдавия ввела режим экологической тревоги из-за разлива топлива в реку Днестр

Режим экологической тревоги ввели в Молдавии из-за разлива топлива в районе Днестровской ГЭС на Украине. Об этом кабмин республики сообщил в телеграм-канале .

«Правительство одобрило экологическую тревогу для бассейна реки Днестр сроком на 15 дней», — заявила пресс-служба.

В кабмине уточнили, что волна загрязнения продвигается по течению Днестра вниз. В районе города Сороки и села Наславча зафиксировали превышение допустимых значений ароматических углеводородов и концентрации нефтепродуктов в воде.

На Дубоссарском водохранилище разместят дополнительные плотины, чтобы исключить прохождение нефтепродуктов.

⁠»Режим тревоги позволит мобилизовать дополнительные ресурсы и новые структуры реагирования через Механизм гражданской защиты ЕС», — объяснили в кабмине.

Днестр остается основным источником питьевой воды для Кишинева и значительной части Молдавии.