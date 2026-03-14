Молдавия запретила рыбалку в Днестре из-за масляных пятен с Украины

Власти Молдавии запретили рыбную ловлю на участке Днестра от села Наславча до Дубоссарского водохранилища после появления нефтяных и масляных пятен у границы с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба министерства окружающей среды республики.

В ведомстве уточнили, что загрязнение в реке впервые заметили 10 марта. На украинской территории в русло Днестра попали около 1,5 тонны технических масел.

«В качестве меры предосторожности и во избежание любых рисков рыбная ловля запрещена на участке реки Днестр между Наславчей и Дубоссарами», — сообщили в министерстве.

Ограничение начало действовать с 13 марта и сохранится до 1 апреля. Власти Молдавии посоветовали жителям следить за новыми сообщениями и продолжили постоянно проверять качество воды.

Ранее анализы воды в районе города Сороки и ниже по течению не показали рисков для здоровья. В правительстве предупредили, что принимаемые меры могут не справиться со всем объемом загрязнения, поэтому решили повысить уровень предосторожности.