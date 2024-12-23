Мазут на Кубани после крушения танкеров убирают уже более 10 тысяч человек

Группа по ликвидации загрязнения мазутом на Кубани превысила 10 тысяч человек

В ликвидации загрязнения мазутом на Кубани после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов участвуют более десяти тысяч человек . Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Работают 366 единиц техники, в том числе 270 — спецтехники. Сейчас основное внимание направлено на два участка: Благовещенская — Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы», — уточнил глава ведомства.

Козлов ранее прибыл в Анапу и провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе. На мероприятии присутствовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Министр экологии и природных ресурсов России ранее сегодня предупредил, что объем грунта, загрязненного мазутом после крушения танкеров, может увеличиться до 200 тысяч тонн.